Речь идёт о нарушении исключительных прав.

Муромский городской суд рассмотрит иск АО «Сеть Телевизионных Станций» к местной жительнице о взыскании компенсации за нарушение авторских прав.Суть дела в том, что компания обладает исключительным правом на логотип и изображения из мультфильма «Три кота». При этом в 2019 году местная предпринимательница продала игрушечный телефон, на котором были изображены персонажи и логотип анимационного сериала. Теперь владельцы требуют компенсировать ущерб за использование товарного знака.Напомним, что ранее в местный суд поступило от владельцев бренда «Фиксики». В 2020 году муромлянка разместила на интернет-сайте рекламу услуг аниматоров, которая сопровождалась иллюстрациями из знаменитого мульфильма. Теперь правообладатели намерены отсудить у неё деньги за незаконное использование рисунков.