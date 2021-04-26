Пожар произошел около 11 утра 26 апреля на улице Меленковская в Муроме. Из квартиры на втором этаже пятиэтажки валил дым. Огнеборцы двумя звеньями газодымозащитной службы ворвались в горящее

Пожар произошел около 11 утра 26 апреля на улице Меленковская в Муроме. Из квартиры на втором этаже пятиэтажки валил дым. Огнеборцы двумя звеньями газодымозащитной службы ворвались в горящее жилище. Пожар был потушен на 7 квадратных метрах, сгорело имущество на кухне и внутренняя отделка. Никто не пострадал. Тушили пожар 20 человек и 6 спецмашин. Дознаватели МЧС