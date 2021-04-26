Советские времена. Колхозное собрание.
Награждение лучших доярок. Председатель:
- Награждается доярка Валентина почетной грамотой за первое место и ей вручается... телевизор!
Громкие аплодисменты.
Председатель:
- Награждается доярка Надежда почетной грамотой за второе место, и ей вручается... пылесос!
Громкие аплодисменты.
Председатель:
- Награждается доярка Танюха почетной грамотой за третье место, и ей вручается... Ху... Хэ... Хеминх...
Хемингуй... гипсовый... По пояс! . Молчание в зале. Дед Макар:
- Так ей, бл&дюхе, и надо!
еще анекдот!