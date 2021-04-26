75 жителей села Мордыш Суздальского района не вернулись с Великой Отечественной войны. В память о тех, кто погиб студенты Владимирского филиала РАНХиГС устроили субботник у обелиска погибшим солдатам в этом селе.

75 жителей села Мордыш Суздальского района не вернулись с Великой Отечественной войны. В память о тех, кто погиб студенты Владимирского филиала РАНХиГС устроили субботник у обелиска погибшим солдатам в этом селе. С подробностями Вера Куликова.Будущие юристы, первокурсники Владимирского филиала РАНХиГС наводят порядок у обелиска погибшим в Великой Отечественной войне жителям села Мордыш Суздальского района. По русской традиции перед Светлым Христовым Воскресением принято убирать не только дома, но и на могилах. Вместе со студентами в субботнике принимает участие директор филиала академии Вячеслав Картухин. Рассказывает, это привычка с детства .Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания области:Сразу скажу нас никто не звал, не приглашал, то есть мы сами вышли на руководство Павловского сельского поселения , и они нам предложили в Мордыше поучаствовать в благоустройстве памятника, который мы сейчас видим, и очень приятно, что сейчас вместе со мной участвуют наш студенты.Из Мордыша ушли на фронт и не вернулись 75 человек. Их имена теперь навечно - на этом памятнике. Такие обелиски есть практически в каждом селе, и они также нуждаются во внимании. Студенты говорят, что сомнений не было: принимать или не принимать участие в субботнике.Михаил Балыгин, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Я считаю, что очень важным участвовать студентам в этом, поддерживать память о войне, учитывая то , что скоро будет 9 мая и мы обязаны, это наша работа поддерживать памятники культуры.Константин Лашкомов, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Я испытываю гордость за то, что все облагораживается, то есть привлечено большое количество студентов. Я считаю это правильно.Этот субботник только открывает череду мероприятий , посвященных Дню Победы. Студенты РАНХИГС призывают всех присоединиться к марафону памяти.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.