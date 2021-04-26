На Первенство и Чемпионат России приехали спортсмены из 15 регионов страны.

Во Владимире состоялся пятый турнир по смешанным единоборствам памяти военнослужащих спецназа внутренних войск МВД России, погибших в бою под чеченским селом Бамут на горе Лысая 18 апреля 1995 года. Среди принявших бой был и наш земляк - старший лейтенант Олег Растегаев, спецназовец отряда "Витязь". На Первенство и Чемпионат России приехали спортсмены из 15 регионов страны. Поединки состоялись и среди действующих бойцов подразделений спецназа Росгвардии. На турнире продемонстрировали спортивную версию боев без правил. Соревнования проводились в личном зачете по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения.Сергей Евдокимов, президент Общероссийской организации по развитию смешанных единоборств (ОСЕ): «Заметил, что хотя пандемия и была, но уровень у региональных отделений очень серьезный. Я многих знаю, это ребята Чемпионы России по рукопашному бою по ММА и по нашему виду выступают. Очень ребята хорошие, сильные команды. Приехали с разных регионов: Иваново, Кострома, Курск. Парни достаточно хорошие».Юлия Шувалова