Правительство Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин от коронавируса, среди которых – Спутник V.
Правительство Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин от коронавируса, среди которых – "Спутник V".
Первой страной Евросоюза, которая начала применять вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" стала Венгрия. У Министерства здравоохранения этого государства набралась статистика, которой венгерское правительство поделилось с миром.
Выяснилось, что "Спутник V" по сравнению с четырьмя другими применяющимися в Венгрии препаратами – AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer/BioNTech – показывает лучшие результаты и по безопасности, и по эффективности. В некоторых случаях разрыв получается впечатляющим.
Вакцина
Число заразившихся на 100 тыс. вакцинированных
Средняя смертность на 100 тыс. вакцинированных
Уровень заражений по сравнению со "Спутником V"
Уровень смертности по сравнению со "Спутником V"
Спутник V
95
1
-
-
AstraZeneca
700
7
7x
7x
SinoPharm
356
16
4x
16x
Moderna
177
20
2x
20x
Pfizer/BioNTech
555
32
6x
32x
Обнародованные данные свидетельствуют о том, что уровень смертности на 100 тысяч привитых "Спутником V" пациентов меньше, чем среди людей, получивших укол другой вакцины, в 20-32 раз. Заражаются ковидом после прививки российским препаратом реже в два – шесть раз.
"Sinopharm лучше Pfizer, а "Спутник" лучше всех", – отмечал руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.
С такими словами он выступал еще 22 апреля, а последние статистические данные лишь подтвердили его правоту. Получается, что привитые Pfizer люди заражаются в шесть раз чаще, чем привитые "Спутником V". При этом уровень смертности у Pfizer выше в 32 раза. По сравнению с AstraZeneca после прививки Pfizer умирают в пять раз чаще.