Правительство Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин от коронавируса, среди которых – Спутник V.

Правительство Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин от коронавируса, среди которых – "Спутник V".Первой страной Евросоюза, которая начала применять вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" стала Венгрия. У Министерства здравоохранения этого государства набралась статистика, которой венгерское правительство поделилось с миром.Выяснилось, что "Спутник V" по сравнению с четырьмя другими применяющимися в Венгрии препаратами – AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer/BioNTech – показывает лучшие результаты и по безопасности, и по эффективности. В некоторых случаях разрыв получается впечатляющим.ВакцинаЧисло заразившихся на 100 тыс. вакцинированныхСредняя смертность на 100 тыс. вакцинированныхУровень заражений по сравнению со "Спутником V"Уровень смертности по сравнению со "Спутником V"Спутник V95AstraZeneca7007x7xSinoPharm356164x16xModerna177202x20xPfizer/BioNTech555326x32xОбнародованные данные свидетельствуют о том, что уровень смертности на 100 тысяч привитых "Спутником V" пациентов меньше, чем среди людей, получивших укол другой вакцины, в 20-32 раз. Заражаются ковидом после прививки российским препаратом реже в два – шесть раз."Sinopharm лучше Pfizer, а "Спутник" лучше всех", – отмечал руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.С такими словами он выступал еще 22 апреля, а последние статистические данные лишь подтвердили его правоту. Получается, что привитые Pfizer люди заражаются в шесть раз чаще, чем привитые "Спутником V". При этом уровень смертности у Pfizer выше в 32 раза. По сравнению с AstraZeneca после прививки Pfizer умирают в пять раз чаще.