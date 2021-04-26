Злоумышленник искал незакрытые автомобили, припаркованные владельцами на территории района, либо открывал замки с помощью отвертки, после чего похищал оттуда ценные вещи...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах хищения имущества из автомобилей.Установлено, что данный гражданин искал незакрытые автомобили, припаркованные владельцами на территории района, либо открывал замки с помощью отвертки. Проникнув внутрь, злоумышленник похищал ценные вещи.В настоящее время сотрудники полиции установили причастность задержанного к четырем эпизодам противоправной деятельности. Так, в одном из случаев злоумышленник воспользовался невнимательностью владельца автомобиля «Форд Транзит», когда тот отвлекся и оставил дверь незапертой. Подозреваемый проник в салон транспортного средства и похитил оттуда мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Юных Ленинцев задержали подозреваемого.По всем фактам отделами дознания и следствия ОМВД России по району Кузьминки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18