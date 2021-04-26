Средства пойдут на обслуживание системы видеонаблюдения.

Губернатор Владимирской области выделил департаменту лесного хозяйства 4,4 млн рублей из регионального резервного фонда на техобслуживание и поддержку системы видеонаблюдения «Лесохранитель», которая позволяет обнаружить лесные пожары. Об редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.«В 2019 году ведомство получило 15,8 млн рублей на установку системы видеонаблюдения. В мае ГАУ ВО «Владлесхоз» запустило её в работу. «Лесохранитель» - это 30 камер с круговым обзором и программным обеспечением «Пожарный сторож». Их наличие позволяет оперативно реагировать на возгорания, что существенно снижает ущерб от лесных пожаров», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Их площадь уменьшилась снизилась с 404 гектаров в 2018 году до 135 - в 2019 году и 68 - в 2020 году.Добавим, что в 2021 году во Владимирской области более 300 палов сухой травы на территории свыше 1000 гектаров.