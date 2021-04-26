Весной следующего года можно получить штраф или вообще лишиться водительских прав.

О новых правилах ПДД, не соблюдая которые, весной следующего года можно получить штраф или вообще лишиться водительских прав.Например, за использование шиповашных покрышек летом, повреждённый бампер или за защитные плёнки на стёклах фар. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект новых правил дорожного движения. К числу нарушений впервые отнесут отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности и видеорегистраторы - если они закрывают обзор.