Со счётом 3-1 черно-белые уступили второй команде московского «Локомотива».

Очень неудачно пока складывается весенняя стадия первенства России для владимирского «Торпедо».Накануне, в 21-ом туре владимирская команда потерпела пятое подряд поражение. Со счётом 3-1 черно-белые уступили второй команде московского «Локомотива».К 54-ой минуте футболисты «Казанки» уже трижды поразили ворота торпедовцев. Избежать разгрома помог гол Макара Бакарова, который первый оказался на добивании. Это первый мяч 19-летнего воспитанника «Торпедо».Дмитрий Вязьмикин, главный тренер футбольного клуба «Торпедо» Владимир: «Мы, к сожалению, уже не первую игры выглядим психологически подавленными. Никак не можем из этой психологической ямы выбраться. Я имею в виду уверенность в своих силах - не хватает нам уверенности».После ударного первого круга, который черно-белые закончили на втором месте, наша команда скатилась в середину турнирной таблицы. С 30 очками черно-белые расположились на восьмой позиции. У футбольного клуба «Муром» на пять меньше. И 29 мая, в четверг на стадионе «Торпедо» состоится дерби команд 33 региона - в гости во Владимир приезжает «Муром».Никита Тарбеев