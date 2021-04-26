Владимирское “Торпедо” проигрывает пятую игру подряд. На этот раз черно-белые встречались с командой “Локомотив-Казанка” в Москве. Оба клуба были соседями по турнирной таблице

Владимирское “Торпедо” проигрывает пятую игру подряд. На этот раз черно-белые встречались с командой “Локомотив-Казанка” в Москве. Оба клуба были соседями по турнирной таблице – “Торпедо” на 7-м месте, а “Казанка” на 8-м. В весенне-летнем отрезке турнира команды стартовали одинаково неважно. Очередной матч проходил в рамках 20 тура первенства России. В первые минуты черно-белые старались навязать