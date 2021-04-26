В соревнованиях приняли участие 8 команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо», с общим количеством 96 сотрудников...

21 и 22 апреля 2021 года во Дворце спорта «Динамо» по адресу г. Москва, ул. Лавочкина, д. 32 прошли соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по мини-футболу.В соревнованиях приняли участие 8 команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо», с общим количеством 96 сотрудников, которые были поделены на 2 группы.1-е место – Местная организация № 4 ВФСО «Динамо» (Центрального округа войск Национальной гвардии);2-е место – Местная организация № 1 ВФСО «Динамо» (Главное управление МВД России по г. Москве);3-е место – Местная организация № 6 ВФСО «Динамо» (РОО Спортивная федерация пожарных и спасателей).По результатам соревнований Сборная ГУ МВД России по г. Москве приняла участие в турнире по мини-футболу МГО ВФСО «Динамо».В предварительных играх в группе выиграно 3 матча, что позволило выйти из группы с 1 места. В полуфинале турнира встретилась с командой ВФСО МО-5 (Одон им. Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии РФ), которую победила со счетом 5:0, таким образом, выйдя в финал, встретившись с командой ВФСО МО-4 (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ), (2 команда) одержала над ними победу в основном времени со счетом 3:1.3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве