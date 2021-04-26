ДТП на Пектинке. В выходные там пострадал шумозащитный экран. В него врезалась иномарка. Происшествие случилось ночью. Видео в соцсеть выложили очевидцы. С их слов, из-за проливных дождей,

ДТП на Пектинке. В выходные там пострадал шумозащитный экран. В него врезалась иномарка. Происшествие случилось ночью. Видео в соцсеть выложили очевидцы. С их слов, из-за проливных дождей, которые прошли в столице области в субботу, на проезжей части скопилась вода. Водитель черной иномарки, не снижая скорости, въехал в образовавшуюся на дороге лужу, колеса автомобиля потеряли сцепление