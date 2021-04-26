Эпизод 1. Беременная женщина идет по Чикаго. Вдруг мимо проноситься машина с гангстерами, стрельба по соседнему офису, паника, визг и т.п. Результат - одна из очередей прошивает женщине живот. Эпизод 2. Прошло 15 лет. Типичный
американский коттедж. Девочка 15-ти лет вся в слезах подбегает к маме.
- Что случилось, доченька?
- Мама, я сейчас писала и у меня выпала пуля!
- Ничего, доченька, много лет назад случилось вот что: Рассказывает. Через час вбегает возбужденный сын:
- Мама, знаешь, случилось ужасное!
- Знаю, сынок, ты писал и...
- Нет, мама. Я др*чил и застрелил бабушку.
еще анекдот!