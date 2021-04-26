Всемирный день защиты прав интеллектуальной собственности. Эта дата отмечается 26 апреля. Во Владимире к событию приурочили открытие первой университетской Лаборатории правовой и

Всемирный день защиты прав интеллектуальной собственности. Эта дата отмечается 26 апреля. Во Владимире к событию приурочили открытие первой университетской Лаборатории правовой и потребительской грамотности. Её организовали на базе юридического института Владимирского госуниверситета. Там планируют проводить просветительские мероприятия, мастер-классы, экскурсии. На этой площадке собрали популярные продукты, которые похожи, как близнецы. Если вы считаете, что это продукция