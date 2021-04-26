Кроме уборки мусора, сотрудники надзорного ведомства стригли кустарники, подвязывали и белили деревья.

Во Владимире в рамках месячника по санитарной очистке города второй субботник. На уборку общественных пространств вышли не только рядовые владимирцы, общественники и чиновники, но и сотрудники прокуратуры. Они взяли в руки лопаты, мётлы и грабли и за два часа привели в порядок сквер имени Гоголя.«Решили проявить единство и принять участие в мероприятии», — отметил прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин.Гоголевский парк расположен в центре города на улице Никитской. Над ним прокуроры взяли неофициальное «шефство». На уборку территории от мусора вышли около 150 человек.Кроме уборки мусора, сотрудники надзорного ведомства стригли кустарники, подвязывали и белили деревья.Напомним, что 24 апреля во Владимире на субботник более 5 тысяч человек из 300 организаций и предприятий. Планировалось, что за день из города будет вывезено около 500 тонн мусора.В ближайшее время областная столица преобразится и станет намного ярче. В клумбах и парках будут цвести 60 сортов растений. По плану в городе 250 тысяч цветов.