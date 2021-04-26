Быстрее, выше, сильнее. Этот девиз Олимпийских игр стал и лозунгом для приехавших со всей России во Владимир спортсменов. В областной столице прошло всероссийское первенство по смешанным

Быстрее, выше, сильнее. Этот девиз Олимпийских игр стал и лозунгом для приехавших со всей России во Владимир спортсменов. В областной столице прошло всероссийское первенство по смешанным единоборствам. 300 спортсменов из 15 регионов страны выяснили, кто из них самый лучший. Поприветствовать участников пришли и первые лица города. Владимир Гарёв, первый заместитель главы администрации г. Владимира Мы