Городская администрация сообщила о частичном перекрытии движения по улицам Верхняя Дуброва (в районе дома №1) и Студеная гора (в районе Храма Михаила Архангела). 27 апреля после 10:00

Городская администрация сообщила о частичном перекрытии движения по улицам Верхняя Дуброва (в районе дома №1) и Студеная гора (в районе Храма Михаила Архангела). 27 апреля после 10:00 планируется монтаж надземного кабеля уличного освещения. В работах будет задействована спецтехника. На нескольких дорожных полосах движение транспорта будет приостановлено. Впрочем, ограничение проезда будет частичным и недолгим. В мэрии