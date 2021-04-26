Сегодня у памятного знака Крылья во Владимире прошел траурный митинг.

35 лет трагедии. Сегодня у памятного знака "Крылья" во Владимире прошел траурный митинг. Он посвящен жертвам катастрофы Чернобыльской АЭС.26 апреля 1986 года прогремел взрыв на атомной станции. Радиационная авария унесла сотни жизней, как обычных людей, так и ликвидаторов. На ликвидацию самой страшной техногенной катастрофы 20 века были "брошены" люди со всей страны, 2,5 тысячи из них - владимирцы.Игорь Артёмов пришел почтить память друзей и коллег. Он был командиром роты спецобработки и лично устранял последствия аварии Чернобыльской АЭС.Игорь Артёмов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС: «Я лично рад, что у нас есть такой памятник, где мы можем собраться, посмотреть на друг друга. У меня много было наших владимирских ребят, с которыми мы встречаемся. Мы встречаемся вот здесь, у этого памятника. Это единственная отдушина такая, можно встретиться, поговорить».Артем Яковенко