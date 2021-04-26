В целях усиления профилактической работы госавтоинспекция проведёт рейдовые мероприятия.

Во Владимире пройдёт рейд ГИБДД по выявлению пьяных водителей за рулем транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Владимирской области.За месяц в областной столице по вине автолюбителей, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от освидетельствования, зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. В восьми случаях пострадали люди.В целях усиления профилактической работы госавтоинспекция проведёт рейдовые мероприятия.В ведомстве напоминают, что управление машиной подшофе или под действием наркотиков является грубым нарушением, которое нередко приводит к трагическим последствиям.