Проголосовать можно на сайте госуслуг.

Во Владимирской области началось онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства в рамках «Формирования комфортной городской среды». Оно продлится до 30 мая. Выбор можно сделать на , а также на госуслугах.Во Владимирской области проголосовать за объекты благоустройства смогут жители 25 городов и районов. В списке 37 общественных пространств: 7 − в Муроме, 5 − в Коврове, по 4 − в Александрове, Кольчугине и Юрьеве-Польском, 3 − в Вязниках, по 2 − в Вольгинском, Киржаче, Костерёво, Мстёре и Струнино.В 14 муниципалитетах общественные территории уже определены. Жители в них голосуют за дизайн-проекты.Не принимают участие города Карабаново, Курлово и Суздаль, посёлки Балакирево и Мелехово, где в 2022 году будут благоустраиваться лишь придомовые территории. Петушки также отсутствуют в списке. В 2021 году в городе реализуют два этапа благоустройства.