Всего в регионе насчитывается 1059 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Во Владимирской области более 2,2 тысяч жителей, пострадавших от радиационного воздействия, в первом квартале 2021 года получили 16 млн рублей в виде пособий и компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Всего в регионе насчитывается 1059 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.«В соответствии с областным законодательством вдовам инвалидов и ликвидаторов последствий ядерных аварий и радиационных катастроф осуществляется ежегодная денежная выплата в размере 3751 рубль. В апреле выплату получили 546 человек на общую сумму более 2 млн рублей», - уточнили в обладминистрации.