В регионе потушили более 300 палов сухой травы на площади свыше 1000 гектаров.

Во Владимирской области потушили более 300 палов сухой травы на территории свыше 1000 гектаров. При этом 58 строений было уничтожено пламенем. Ещё шесть - повреждено огнём. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.В лесах региона зарегистрировано 13 возгораний на общей площади 13,9 гектара. Средняя площадь одного пожара составляет чуть больше одного гектара. Все они ликвидированы силами ГАУ «Владлесхоз» в день обнаружения.Следить за ситуацией ведомству помогает авиационный и наземный мониторинг. В ближайшее время арсенал лесхоза пополнится автомобильными цистернами, тракторами и .«Их будет 12. Дроны появятся во всех филиалах», — уточнил Евгений Малышев.Ранее мы сообщали, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин более 75 млн рублей на закупку 47 пожарных автоцистерн для городов и районов.