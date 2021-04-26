Во Владимирской области смертность превысила рождаемость больше, чем в три раза. Данные по итогам двух месяцев этого года посчитали во Владимирстате. За январь-февраль – в области – 1493

Во Владимирской области смертность превысила рождаемость больше, чем в три раза. Данные по итогам двух месяцев этого года посчитали во Владимирстате. За январь-февраль – в области – 1493 родившихся и 4493 умерших. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе увеличился на 40% показатель детской смертности. Нерадостные цифры и в статистике браков. Количество уменьшилось