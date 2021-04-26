Об этом пишет один из жителей Камешкова Сергей Писковой на своей странице в социальных сетях.

Об этом пишет один из жителей Камешкова Сергей Писковой на своей странице в социальных сетях.Его автор сообщения сравнил с известным на всю страну синь-камнем из Плещеева озера. По легендам, синь-камень обладает магическими свойствами и привлекает к себе сотни туристов со всего мира.Озеро Горелое расположено в микрорайоне «за линией» города Камешково. Раньше это было одним из любимых мест отдыха жителей. Водоем питают подземные ключи. Горелое знаменито своей рыбой. Со временем озеро стало зарастать, заиливаться, потихоньку обмелело, в нем исчезла рыба. В прошлом году водоём был почищен, сообщает .