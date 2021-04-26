Правоохранители совместно с ветеранами ОВД и членами общественных советов почтили память погибших в результате катастрофы.

26 апреля, в 35-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, сотрудники полиции Владимирской области приняли участие в памятных мероприятиях.Во Владимире и в городе Радужный полицейские совместно с ветеранами ОВД и членами общественных советов приняли участие в митингах, состоявшихся у памятников жертвам радиационных катастроф.Вместе с другими присутствующими правоохранители почтили память погибших в результате катастрофы и возложили цветы к стеллам.О непростых условиях службы вблизи зоны отчуждения школьникам Собинского района рассказал ветеран ОВД Александр Каштанов.Ветеран поделился воспоминаниями о том, как непросто было им, совсем ещё молодым парням, нести службу в зоне отчуждения. Защита имущества от мародеров, посильная помощь другим ликвидаторам и масса других специфичных задач, с которыми пришлось справляться по долгу службы – об этом ветеран помнит и сегодня.Школьники, увлеченно слушавшие Александра Викторовича, в качестве благодарности за встречу подарили специально подготовленные творческие номера.