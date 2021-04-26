В отношении хозяина участка возбуждено административное дело. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

В Ковровском районе оштрафовали владельца земельного участка, который запустил вверенную ему территорию.В собственности мужчины находится 47,3 гектара сельхозземель. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора по Владимирской области выявили, что угодья заросли сорняками, кустарниками и деревьями. На площади более шести гектаров найдены кучи куриного помёта высотой более метра. По участку разбросаны яичная скорлупа, кости и перья птиц.Специалисты ведомства взяли 24 пробы почвы на исследования. В лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ» сообщили, что содержание в грунте химических токсикантов превышает установленные нормативы. В четырёх образцах превышен показатель по меди, в одном - по нитратам.В отношении хозяина земель возбуждено административное дело. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.