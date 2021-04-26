В марте зарегистрировали 861 новорожденного и 2 080 умерших

В первые два месяца 2021 года во Владимирской области умерло втрое больше жителей, чем родилось, следует из данных Владимирстата.По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число родившихся уменьшилось на 5,1%, умерших увеличилось на 25,1%. Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 3,1 раза. Коэффициент рождаемости уменьшился на 2,8%, смертности увеличился на 28,6%. Коэффициент детской смертности увеличился на 40% и составил 8,4 умершего на 1000 родившихся.Во Владимирской области в марте зарегистрировали 861 новорожденного и 2 080 умерших, – следует из статистики регионального ЗАГСа.За январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 250 человек, или 11,5 на 10 тыс. человек населения области.