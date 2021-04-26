В 2021 году на 45,7% увеличилось количество особо тяжких преступлений.

В 2021 году на 45,7% увеличилось количество особо тяжких преступлений.В период за январь-март совершено 49 убийств, что означает практически двукратный рост. А также 89 случаев причинения тяжкого вреда здоровью (также двукратный рост) и 25 разбоев, число которых выросло в 2,7 раза.Напомним, что На 6 процентов – 4921 (4642). В 2020 году значительно увеличилось количество зарегистрированных убийств – на 12,9 процентов (с 62 до 70). Наибольшее количество убийств совершено в Вязниковском (8), Муромском (16), Ковровском (9) и Петушинском районах (7). Раскрываемость данного вида преступлений составила 98,5 процентов.В этом году раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений пока что составляет 64,8% при общей раскрываемости 69,1%, .При этом, с января по март 2021 года во Владимирской области зарегистрировали 4064 преступления. Это на 4,6% меньше, чем год назад.Фото