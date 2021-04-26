Законопроект разработан для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.

На рассмотрение ЗС внесён проект изменений в закон «О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области» и признании отдельных региональных законов утратившими силу. Законопроект разработан для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Им с 1 января 2021 года изменена методология расчёта величины прожиточного минимума по Российской Федерации и её регионам.Подход к расчёту величины прожиточного минимума по стране, основанный на потребительской корзине, заменён на установление величины прожиточного минимума на очередной год, исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Периодичность установления прожиточного минимума заменена с ежеквартальной на ежегодную.С 2022 года в регионах страны прожиточный минимум на душу населения устанавливается, исходя из прожиточного минимума на душу населения в целом по России с учётом коэффициента региональной дифференциации, утверждаемого Правительством Российской Федерации.2021 год является переходным. В соответствии с федеральным законодательством для оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления всех мер социальной поддержки малоимущим гражданам во Владимирской области принято постановление администрации области от 28.01.2021 № 32 «Об установлении величины прожиточного минимума во Владимирской области на 2021 год», которым величины прожиточного минимума установлены на уровне II квартала 2020 года.Изображениес сайта