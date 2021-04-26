На четыре меньше, чем накануне. Ежесуточная прибавка принципиально не меняется уже месяц. Но впереди майские праздники и Пасха, и специалисты опасаются роста заболеваемости. Пока же за всё

На четыре меньше, чем накануне. Ежесуточная прибавка принципиально не меняется уже месяц. Но впереди майские праздники и Пасха, и специалисты опасаются роста заболеваемости. Пока же за всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 31 712 человек. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 14 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 15. Всего