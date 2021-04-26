На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 апреля лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 апреля лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.14 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Муромском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Киржачском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Юрьев-Польском,1 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 712 случаев заболевания.7268 сл. в г. Владимире, 3876 сл. в Гусь-Хрустальном, 3489 сл. о. Муром, 2268 сл. в Ковровском, 1993 сл. в Александровском, 1838 сл. в Петушинском, 1341 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1384 сл. в Кольчугинском, 1188 сл. в Суздальском, 1012 сл. в Собинском, 944 сл. в Киржачском, 883 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 686 сл. в Камешковском, 683 сл. в Селивановском, 488 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.