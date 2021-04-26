В 2021 году на 45,7% выросло количество особо тяжких преступлений.

Во Владимирской области в 2021 году на 45,7% выросло количество особо тяжких преступлений. Об этом сообщили во Владимирстате.За первые три месяца в регионе совершено 49 убийств, что почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Причинение тяжкого вреда здоровью – 89 случаев, что также в два раза больше, чем годом ранее. В 2,7 раза выросло количество разбоев. Их зафиксировано 25.Раскрываемость уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям составляет 64,8%.В целом с января по март 2021 года в регионе зарегистрировали 4064 преступления, что на 4,6% меньше, чем год назад.