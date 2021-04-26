Работа поставлена. Процесс налажен. Региональный оператор по вывозу мусора, компания «Биотехнологии», справляется с поставленной задачей. Вот уже больше года, организация занимается

Работа поставлена. Процесс налажен. Региональный оператор по вывозу мусора, компания «Биотехнологии», справляется с поставленной задачей. Вот уже больше года, организация занимается вывозом твёрдых коммунальных отходов и ведёт свою деятельность во второй территориальной зоне 33 региона. А это не много-не мало – шесть районов области, а также города Владимир, Ковров и Радужный. Ежедневно, чтобы очистить территорию