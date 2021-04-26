20-летнего жителя Волгоградской области обвиняют нарушении неприкосновенности частной жизни человека и тайны сообщений граждан, а также в вымогательстве.

20-летнего жителя Волгоградской области обвиняют нарушении неприкосновенности частной жизни человека и тайны сообщений граждан, а также в вымогательстве.По версии следствия, 29 апреля 2020 года молодой человек в сети «Интернет» приобрел доступ к аккаунту 17-летней потерпевшей в социальной сети «ВКонтакте». Воспользовавшись высланными ему логином и паролем, он зашел в социальную страницу девушки, ознакомился с хранящимися на ней фото- и видеофайлами, приватной перепиской с другим пользователем. Кроме того, обвиняемый без согласия хозяйки аккаунта скачал на свое мобильное устройство интимные фотографические снимки и видеофайлы. За нераспространение незаконно полученного контента он потребовал от потерпевшей 5 тысяч рублей, сообщил Следственный комитет по Владимирской области..Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. Следует отметить, что он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории Волгоградской области.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Меленковский районный суд для рассмотрения по существу.Фото