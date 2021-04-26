За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 27 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 332 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 67 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие.Кольчугинский районПо предварительной информации, 19.04.2021г. в 09:27 на 68 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» водитель автомобиля «Рено-Логан», 1965 г.р., допустил столкновение с движущемся впереди автомобилем «ГАЗ-3010GT» под управлением водителя 1985 г.р., который двигался попутно и снижал скорость для выполнения поворота налево.В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено-Логан», 1965 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом левой голени – госпитализирована.Ковровский районПо предварительной информации, 20.04.2021 г. в 09:05 в г. Ковров на ул. Абельмана у д.19 водитель автомобиля «ЛАДА – 212140», 1956 г.р., совершил наезд на пешехода 2012 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пострадал пешеход, диагноз: ЧМТ СГМ, гематома лба справа, ушиб правого коленного сустава - госпитализирован.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 22.04.2019 г. в 13:25 в г. Гусь-Хрустальный на ул. Молодежная у д.3, водитель автомобиля «Тойота - Лэнд Крузер», 1948 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «RENAULT – FLUENCE» под управлением водителя 1999 г.р., после чего автомобиль «Тойота - Лэнд Крузер» совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ – 21073» под управлением водителя 1973 г.р. и автомобилем «ЛАДА – 111760» под управлением водителя 1986 г.р.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ – 21073», диагноз: растяжения связок шейного отдела позвоночника - госпитализирована.г. ВладимирОктябрьский районПо предварительной информации. 23.04.2021 г. в 11:40 в г. Владимир на ул. Усти на Лабе у д.21/53, водитель автомобиля «Фольксваген – Поло», 1958 г.р., не предоставил преимущество в движении движущемуся во встречном направлении автомобилю «Фольксваген – Поло» под управлением водителя 1995 г.р.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Фольксваген – Поло, диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.Ленинский район:По предварительной информации, 24.04.2021г. в 15:45 в г. Владимир на ул. Дворянская у д.27, водитель автомобиля «Лексус-РХ300», 1991 г.р., выехала на регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, совершила столкновение с автомобилем «Рено-Логан», под управлением водителя 1993 г.р. От удара автомобиль «Лексус-РХ300» отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он совершил наезд на стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Тойота-Камри» под управлением водителя 1995 г.р. и автомобиль «Вортекс-Тинго» под управлением водителя 1992 г.р.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Рено-Логан», диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.