Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 31 612 человек.

Во Владимирской области на 26 апреля выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 заболевших Covid-19. Ещё 6 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, Петушинском, Ковровском и Александровском районах. По 5 человек оказались инфицированы в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском, 4 - в Киржачском, по 2 - в Суздальском, Камешковском и Меленковском, по 1 - в Судогодском, Юрьев-Польском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 31 612 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.