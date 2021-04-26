Кроме 10-летнего срока, душегуб выплатит родственникам погибшей 1,5 млн рублей.

В Меленках мужчину приговорили к 10 годам колонии за убийство бывшей жены. Он нанёс пострадавшей не менее 16 ножевых ранений.Как сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области, преступление на почве ревности совершено 23 декабря 2019 года. Встретив в подъезде свою возлюбленную, ревнивец зарезал 33-летнюю девушку. Она скончалась на месте происшествия до приезда «скорой».Убийца скрылся с места преступления. Позднее его задержали в заброшенном доме в одной из деревень Меленковского района.Кроме 10-летней отсидки, душегубу предстоит выплатить родственникам погибшей 1,5 млн рублей.