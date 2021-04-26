Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что первоочередных законопроектов будет около 10.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, чтопервоочередных законопроектов будет около 10.Законопроекты во исполнение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию могут быть внесены в Государственную Думу до майских праздников. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Новые инициативы связаны с социальными выплатами, пособиями и больничными листами.Вячеслав Володин отметил, что Госдума постарается как можно быстрее реализовать задачи послания президента. Работа с Правительством уже началась. "По мере того как будут готовы законопроекты, внесем вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко", – сообщил спикер Госдумы.Также Володин добавил, что о реализации послания президента будут говорить во вторник, 27 апреля, на Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании. С этим вопросом выступит вице-премьер, руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.Ранее "Дни.ру" подробнее . Тогда Вячеслав Володин отмечал, что озвученные Владимиром Путиным нормы должны заработать уже с июля этого года. Также председатель Госдумы говорил, что инициативы главы государства расширяют возможности регионов для привлечения инвестиций и формирования деловой среды.