Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Минские соглашения в нынешней редакции служат целям прошлого.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Минские соглашения в нынешней редакции "служат целям прошлого".Глава государства предложил реформировать или отменить формат принятых в Минске договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Владимир Зеленский заявил, что выполнить соглашения сегодня практически невозможно. По его словам, содержание документа не служит целям настоящего.Политик уверен: решить ситуацию поможет расширение количества участников переговоров в "нормандском формате". В интервью Financial Times Зеленский рассказал, что к беседе об обострении конфликта на юго-востоке Украины могут присоединиться Великобритания, США и Канада.Вместе с этим он отверг возможность диалога с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Политик также сообщил, что не против личной встречи с главой России Владимиром Путиным, причем его совсем "не волнует место проведения"."Скорость в этом деле важна, потому что мы теряем людей каждый день", – заключил он.Ранее опубликовал обращение к российскому коллеге. Президент Украины предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, чтобы получить полное представление о ситуации. Политик подчеркнул, что сам не раз бывал на линии соприкосновения.Главе России доложили о видеопослании Владимира Зеленского. Подробнее об этом Вы можете прочитать .