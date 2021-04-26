В Меленках вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве бывшей жены. По данным регионального Следкома, в конце декабря 2019 года в подъезде жилого дома мужчина

В Меленках вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве бывшей жены. По данным регионального Следкома, в конце декабря 2019 года в подъезде жилого дома мужчина набросился на экс-супругу с ножом. Из-за ревности он нанес ей 16 ножевых ранений, от которых 33-летняя потерпевшая скончалась до приезда медиков. После убийства мужчина скрылся, его объявили