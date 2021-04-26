Потерпевший остался инвалидом.

Житель Саратовской области проломил ковровчанину голову бейсбольной битой. Кровавая разборка произошла в далёком 2015 году в одном из баров Ковровского района.Мужчины поссорились, а в результате драки один из потерпевших остался инвалидом. Его госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей черепа.Виновный скрылся в Испании, где жил и трудился до 2021 года. По приезду на Родину его задержали. Подозреваемый признался в совершении преступления и раскаялся.Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.