Те, кто возвращает имена героев Великой Отечественной войны. Владимирские поисковики открыли новый...

Те, кто возвращает имена героев Великой Отечественной войны. Владимирские поисковики открыли новый полевой сезон 2022- ого года.Всего в экспедиции принимают участие 50 добровольцев. В том числе школьники и студенты из Владимира, Судогодского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Гусь-Хрустального и Александровского районов.Поисковики объединения "Часовые памяти" уже уехали на Смоленщину. Экспедиция завершится 7 мая. В этот день на поле Памяти "Нижние Секачи" пройдёт церемония перезахоронения останков воинов советской армии. А бойцы поискового отряда "Гром" сегодня отправятся на работу в Гатчинский район Ленинградской области. В составе сводного отряда- 15 поисковиков Радужного, Киржача и кадетской школы -интерната имени Пожпрского. Под Гатчиной владимирцы проводят экспедиции с 2001-ого года.50 владимирских поисковиков уехали в экспедицию на Смоленщину