В столице Чеченской республики − городе Грозный − завершился Кубок России по тхэквондо...

В столице Чеченской республики − городе Грозный − завершился Кубок России по тхэквондо (ГТФ). В рамках соревнований также прошли Кубок «Юность России» и Фестиваль цветных поясов, которые собрали 760 участников из 43 регионов страны. Владимирскую область представляли четверо спортсменов, и все вернулись с наградами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Кристина Вязникова привезла золотую медаль Кубка России, Александра Левина – золотую медаль Фестиваля цветных поясов, Илья Ардеев и Виктория Лаухина вошли в десятку лучших спортсменов на Кубке «Юность России». Все эти спортсмены − из Владимира.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области