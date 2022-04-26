26 апреля в 3 часа ночи оперативный дежурный направляет дежурную смену поисково-спасательного...

26 апреля в 3 часа ночи оперативный дежурный направляет дежурную смену поисково-спасательного отряда в южную часть города Коврова, где в частном доме мужчина не может снять наручники. Об этом сообщил Михаил Быков из ковровского поисково-спасательного отряда в своем блоге #заметки_спасателя.Как оказалось, мужчина пристегнул себя к радиатору отопления, чтобы не пить спиртное.По прибытию спасателей дверь в дом была закрыта, свет выключен. Заявитель утверждает, что он находится внутри. Руководствуясь инструкциям и здравым смыслом, спасатели вызвали на место сотрудников полиции. Когда приехали сотрудники полиции, то было решено попасть в дом, мужчина просил об этом.Один из сотрудников попал в дом через окно, обнаружил мужчину около батареи с запасом спиртного. Когда мужчину освободили, он начал искать ключи в доме, чтобы открыть дверь. Но так и не смог.Дополнительно он сообщил, где на улице прячет ключи. После нескольких минут поисков мы нашли ключи, но не там, где говорил мужчина, и открыли дверь.Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожало. Напоследок мужчина отвел всех в сторону и сказал: "Ребят, на будущее, ключи вот тут".Время возвращения: 04:40.Фото: https://stock.adobe.com/ru/