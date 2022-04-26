Актриса не раз пыталась устроить личную жизнь, но так и не стала счастливой в отношениях.

Актриса не раз пыталась устроить личную жизнь, но так и не стала счастливой в отношениях.Татьяна Кравченко прославилась после выхода сериала "Сваты", где она сыграла счастливую жену, маму и бабушку. Многие путают Татьяну с экранной героиней, предполагая, что ее жизнь сложилась так же идеально. Увы, Кравченко в любви повезло намного меньше. В свое время знаменитость пережила два развода, безответно влюбилась в своего коллегу по сериалу, и зареклась больше не выходить замуж.Со своим первым избранником, художником-постановщиком Владимиром Лавинским, актриса познакомилась еще в студенчестве. Харизматичный красавец называл себя внуком самого Маяковского и очень гордился своей принадлежностью к элите, но это не помешало ему влюбиться в скромную провинциалку Татьяну. Владимир не только помог актрисе победить комплексы, но и стал ее первым мужем.После свадьбы молодожены поселились у матери Лавинского. Соседство с невзлюбившей невестку свекровью не шло отношениям на пользу, к тому же, Владимир не собирался становиться примерным мужем. Супруг актрисы проводил ночи с другими девушками, ревновал жену по пустякам, а однажды даже заставил ее сделать аборт. Брак распался уже спустя пару лет.Следующим избранником звезды стал кинопродюсер Дмитрий Гербачевский. Дмитрий и Татьяна познакомились на съемках фильма "Летняя поездка к морю", прониклись друг к другу симпатией, но не сразу смогли быть вместе. Судьба сводила их несколько раз, пока они наконец не поженились. Увы, для этой истории любви тоже был уготован печальный конец.В 1989 году у супругов родилась дочка Анна. Пожалуй, кроме этого события в совместной жизни Дмитрия и Татьяны не было почти ничего хорошего. Гербачевский увлекался другими женщинами, часто скандалил с женой и даже поднимал на нее руку. В один момент актриса устала терпеть побои и подала на развод. В итоге второй союз Кравченко просуществовал шесть лет.Пережив два развода, Татьяна так и не встретила свою вторую половинку. Долгое время ходили слухи, что актриса с женатым коллегой по "Сватам" Федором Добронравовым, однако их отношения никогда не выходили за рамки дружбы. Впрочем, по признанию Татьяны, в свое время она испытывала к партнеру совсем не дружеские чувства.В какой-то момент исполнительница роли Валюхи Будько всерьез увлеклась коллегой, но тот не ответил ей взаимностью. Добронравов мягко объяснил актрисе, что любит свою супругу и не собирается ее предавать. Вскоре Татьяна поняла, что ее влюбленность была лишь наваждением. Сейчас главным человеком в ее жизни остается дочь Анна. Звезда с нетерпением ждет, когда наследница подарит ей внуков, и не планирует связывать себя узами брака снова.