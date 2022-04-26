Александр Авдеев поручил докапитализировать областной лизинговый фонд - на пятьдесят миллионов...

Александр Авдеев поручил докапитализировать областной лизинговый фонд - на пятьдесят миллионов рублей в апреле и еще на семьдесят - в мае. Это позволить оказать поддержку большему числу предпринимателей. Фонд предоставляет услуги финансовой аренды оборудования и транспорта.В рамках госпрограммы представители малого и среднего бизнеса могут заключить договоры на приобретение основных средств производства в лизинг с возможностью последующего выкупа. Предметом лизинга могут быть станки, приборы, агрегаты, грузовой и пассажирский транспорт, погрузчики, мобильные комплекты оборудования. Рассчитывать на поддержку могут предприниматели, зарегистрированные во Владимирской области и проработавшие не менее года. С хорошей кредитной историей, стабильным доходом, без долгов по налогам и заработной плате.