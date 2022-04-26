Как сообщает региональный Следком, в понедельник вечером, в Александрове 38-летний местный житель повздорил с группой мужчин. Происшествие случилось в александровском парке «Сосенки». Там

Как сообщает региональный Следком, в понедельник вечером, в Александрове 38-летний местный житель повздорил с группой мужчин. Происшествие случилось в александровском парке «Сосенки». Там сотрудники районной администрации и представители фирмы-подрядчика проверяли благоустройство общественной территории. Во время перепалки мужчина кинул в них, цитата СК: “приведенный в боевую готовность предмет, похожий на гранату”. Устройство сдетонировало. 5 человек получили