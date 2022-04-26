Градоначальник получил управлению ЖКХ довести информацию до горожан, управляющих компаний, поставщиков услуг и потребителей тепловой энергии.

Во Владимире с 29 апреля завершится отопительный период. Об этом объявила пресс-служба мэрии.«Учитывая повышение среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов, Андрей Шохин подписал постановление об окончании отопительного сезона», - уточнили в горадминистрации.Градоначальник получил управлению ЖКХ довести информацию до горожан, управляющих компаний, поставщиков услуг и потребителей тепловой энергии.