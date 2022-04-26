Всего - 55 человек.

Две группы владимирских поисковиков отправились в Смоленскую и Ленинградскую области для проведения раскопок на местах боёв Великой Отечественной войны.В составе отряда «Часовые Памяти» сразу 40 волонтёров из Владимира, Муромского, Александровского, Гусь-Хрустального, Меленковского и Судогодского районов. Экспедиция под Смоленск закончится 7 мая.Ещё 15 человек из ЗАТО Радужный и Киржачского района до 6 мая будут вести поиск останков советских солдат под Гатчиной.