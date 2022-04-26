«ЭнергосбыТ Плюс» отключил электроэнергию у 250 должников во Владимире за сутки. Сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно отправляются в рейд по должникам, чтобы отключить им свет за

«ЭнергосбыТ Плюс» отключил электроэнергию у 250 должников во Владимире за сутки. Сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно отправляются в рейд по должникам, чтобы отключить им свет за неуплату. Ирина Великанова, руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Выбрано 250 квартир, где проживают наши злостные неплательщики. На сегодняшний день общая задолженность физлиц за электроэнергию